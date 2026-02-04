Scheuersaugmaschine B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Ein Walzenbürstenkopf mit 85 cm Arbeitsbreite, ein Seitenbesen sowie ein Aluminium-Saugbalken sind Standard. Beeindruckende Flächenleistung von 8500 m²/h und 10 km/h Arbeitsgeschwindigkeit.
Die hervorragend ausgestattete Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 220 R mit ausdauernder 240-Ah-Lithium-Ionen-Batterien, integriertem Ladegerät und Tagfahrlicht punktet mit einer stündlichen Flächenleistung von gut 8500 Quadratmetern. Für beste Reinigungsergebnisse sorgen dabei der 85 Zentimeter breite Walzenbürstenkopf aus Aluminium-Druckguss mit Vorkehrfunktion, 2 beidseitig angebaute Seitenbesen, die auch Kehrgut außerhalb der Arbeitsbreite erfassen, unser ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, eco!efficiency-Modus sowie die geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung und der leistungsstarke, robuste Aluminium-Saugbalken. Die Lithium-Ionen-Batterien mit langer Herstellergarantie sorgen für ein sorgenfreies Reinigen: kein Batteriewechsel innerhalb der Gerätelebensdauer, Schnell- und Zwischenladen sowie eine sichere Handhabung mit bestem TCO. Die Auto-Fill-Funktion und die automatische Tankspülung ermöglichen eine zeitsparende Befüllung bzw. Reinigung der 220 Liter großen Tanks für Frisch- und Schmutzwasser. Durch das patentierte KIK-Schlüsselsystem werden Fehlbedienungen durch individuelle Zugriffsrechte vermieden. Mit 10 km/h Fahrgeschwindigkeit und Lenkwinkelsensor.
Merkmale und Vorteile
Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss
- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.
Innovatives KIK-System
- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.
Energiesparende eco!efficiency-Stufe
- Reduzierter Stromverbrauch.
- Bis zu 40 Prozent längere Laufzeit der Batterie.
- Noch leiser und damit ideal für geräuschsensible Bereiche (Daytime Cleaning, Krankenhaus, Hotel etc.).
Patentiertes Tankspülsystem
- Einfaches Reinigen des Schmutzwassertanks.
- Wassereinsparung von bis zu 70 % im Vergleich zur Reinigung mit einem gewöhnlichen Wasserschlauch.
- Bessere Hygiene.
Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“
- Spart Reinigungsmittel.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung (einstellbar von 0 bis 3 %).
- Reinigungsmittel kann gewechselt werden, ohne den Frischwassertank zu entleeren.
Einfache Handhabung
- Einfaches Handling dank übersichtlicher Bedienelemente mit Farbcodierung.
- Leichtere Bedienung und kürzere Einlernzeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Batterie
|Fahrantrieb
|Elektrisch
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|850 - 850
|Arbeitsbreite Saugen (mm)
|1180 - 1180
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|220 / 220
|Flächenleistung theoretisch (m²/h)
|8500
|Flächenleistung praktisch (m²/h)
|5950
|Batterietyp
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Batterielaufzeit (h)
|max. 5
|Batterieladezeit (h)
|ca. 7
|Netzanschluss Ladegerät (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Fahrgeschwindigkeit (km/h)
|10
|Steigfähigkeit (%)
|10
|Bürstendrehzahl (U/min)
|1300
|Gangwendebreite (cm)
|181
|Wasserverbrauch (l/min)
|max. 7
|Schalldruckpegel (dB(A))
|67 - 67
|Zulässiges Gesamtgewicht (kg)
|994
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|230
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Lieferumfang
- Walzenbürste: 2 Stück
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterie und Ladegerät inkl.
- Saugbalken, gebogen
- Seitenbesen
- Robuster Aluminiumdruckgusssaugbalken
- Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System
Ausstattung
- Auto-Fill
- Patentiertes Tankspülsystem
- Kraftvoller Fahrantrieb
- Automatischer Wasserstopp
- DOSE
- Feststellbremse
- Integrierte Kehreinrichtung
- Magnetventil
- 2-Tank-System
- Frischwasserstandsanzeige: Über Wasserdruck
- Standard Tagfahrlicht
- Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %
- Typ Sauglippen: Linatex®
- Robuster Frontrammschutz
- Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung
- Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich
- Kärcher Farb- und Bedienkonzept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten
- Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche
- Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.
- Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt zur Erhöhung der Sicherheit
- Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter
- Easy Operation Bedienwahlschalter
Videos
Anwendungsgebiete
- Für Anwendungen in Produktions-, Lager-, Logistik- und Schwerindustriehallen
- Parkhäuser
- Für Reinigungsaufgaben in der Lebensmittel- und Chemieindustrie