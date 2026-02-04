Autolaveuse aspirante B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Une tête de brossage à rouleaux d'une largeur de travail de 85 cm, une brosse latérale ainsi qu'un suceur d'aspiration en aluminium font partie de l'équipement standard. Rendement surfacique impressionnant de 8 500 m²/h et 10 km/h de vitesse de travail.
L'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R parfaitement équipée, avec des batteries lithium-ion longue durée de 240 Ah, chargeur intégré et des feux de circulation diurne, s'illustre par un rendement surfacique d'environ 8 500 mètres carrés par heure. Un résultat de nettoyage optimal est en outre garanti par la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage, 2 brosses latérales montées des deux côtés, qui saisissent également les déchets en dehors de la largeur de travail, notre système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement, le mode eco!efficiency ainsi que le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le suceur d'aspiration performant et robuste en aluminium. Les batteries lithium-ion qui bénéficient d'une longue garantie fabricant garantissent un nettoyage en toute insouciance : pas de changement de batterie au cours de la durée de vie de l'appareil, charges rapides et d'appoint ainsi que maniement sécurisé avec un excellent TCO. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 220 litres pour l'eau propre et l'eau sale. Le système à clé KIK breveté prévient les erreurs de manipulation grâce à des droits d'accès individuels. Avec une vitesse de déplacement de 10 km/h et capteur d'angle de braquage.
Caractéristiques et avantages
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables pour un résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.
Système à clé KIK innovant
- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.
Mode d'économie d'énergie eco!efficiency
- Consommation électrique moindre.
- Jusqu'à 40 % d'autonomie de la batterie en plus.
- Appareil encore plus silencieux et donc idéal pour les espaces sensibles au bruit (nettoyage diurne, hôpitaux, hôtels, etc.).
Système de nettoyage breveté du réservoir
- Nettoyage facile du réservoir d'eau sale.
- Économies d'eau allant jusqu'à 70% par rapport à un nettoyage classique avec un tuyau d'eau.
- Meilleure hygiène.
Équipée du système de dosage de détergent « DOSE »
- Économise les détergents.
- Dosage exact et uniforme (réglable de 0 à 3 %).
- Possibilité de changer le détergent sans vider le réservoir d'eau fraîche.
Confort d'utilisation
- Manipulation aisée grâce aux commandes claires à code couleur.
- Plus grande facilité d'utilisation et familiarisation plus rapide.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Électrique
|Largeur de travail des brosses (mm)
|850 - 850
|Largeur d'aspiration (mm)
|1180 - 1180
|Réservoir eau propre/sale (l)
|220 / 220
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|8500
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|5950
|Type de batterie
|Li-Ion
|Batterie (V/Ah)
|36 / 240
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 5
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 7
|Connexion au secteur du chargeur (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de déplacement (km/h)
|10
|Franchissement de déclivités (%)
|10
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1300
|Largeur d'allée pour demi-tour (cm)
|181
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 7
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|67 - 67
|Poids total autorisé (kg)
|994
|Poids sans accessoires (kg)
|230
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration, incurvée
- Brosses latérales
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
- Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop
Équipement
- Système Auto-Fill
- Système de nettoyage breveté du réservoir
- Traction puissant
- Interruption de l'arrosage automatique
- DOSE
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Électrovanne
- Système à deux réservoirs
- Indicateur de niveau d'eau fraîche: Par pression d'eau
- Feux de jour standard
- Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Pare-chocs robuste
- Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse
- Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels
- Tête de nettoyage à brosses-rouleaux extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
- Réduction de la vitesse dans les virages pour plus de sécurité
- Interrupteur flotteur électrique et mécanique
- Sélecteur de commande Easy Operation
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Pour les applications dans les halls de production ou de stockage, dans le secteur logistique et dans l'industrie lourde
- Parkings à plusieurs étages
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique