L'autolaveuse aspirante autoportée B 220 R parfaitement équipée, avec des batteries lithium-ion longue durée de 240 Ah, chargeur intégré et des feux de circulation diurne, s'illustre par un rendement surfacique d'environ 8 500 mètres carrés par heure. Un résultat de nettoyage optimal est en outre garanti par la tête de brossage à rouleaux d'une largeur de 85 centimètres en aluminium moulé sous pression avec fonction de prébalayage, 2 brosses latérales montées des deux côtés, qui saisissent également les déchets en dehors de la largeur de travail, notre système de dosage de détergent DOSE respectueux de l'environnement, le mode eco!efficiency ainsi que le dosage de l'eau en fonction de la vitesse et le suceur d'aspiration performant et robuste en aluminium. Les batteries lithium-ion qui bénéficient d'une longue garantie fabricant garantissent un nettoyage en toute insouciance : pas de changement de batterie au cours de la durée de vie de l'appareil, charges rapides et d'appoint ainsi que maniement sécurisé avec un excellent TCO. La fonction Auto-Fill et le nettoyage automatique du réservoir permettent de gagner du temps lors du remplissage et du nettoyage des réservoirs de 220 litres pour l'eau propre et l'eau sale. Le système à clé KIK breveté prévient les erreurs de manipulation grâce à des droits d'accès individuels. Avec une vitesse de déplacement de 10 km/h et capteur d'angle de braquage.