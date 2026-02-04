Dank einer extra großen Walzenbürste wird aus einer Aufsitz-Scheuersaugmaschine die Kombinationsmaschine 300 RI Diesel, die Scheuersaugen und Kehren in einem Arbeitsgang erlaubt. Dieselbetrieben, mit großem Wassertank (300 Liter) und einer Arbeitsbreite von bis zu 1755 Zentimetern ausgestattet ist sie ideal zur Unterhalts- und Grundreinigung großer Flächen geeignet. Die erhöhte und bequeme Fahrposition ermöglicht eine sehr gute Übersicht. Komfortabel sind auch die Hochentleerung, welche die Entsorgung des Kehrguts vereinfacht, sowie die optionalen Seitenbesen oder Seitenschrubberdecks, die eine randnahe Reinigung an Wänden und in Ecken gewährleisten, während der breite, gebogene Saugbalken für eine erstklassige Absaugung sorgt. Auch härtere Einsätze übersteht die robuste Maschine mit dem massiven Stahlrahmen völlig mühelos.