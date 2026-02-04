Dotée d’un moteur diesel, d’une grande cuve d’eau de 300 litres et d’une largeur de travail de 1755 mm, la B 300 RI Diesel est idéale pour le nettoyage des grandes surfaces extérieures, Grâce à un système autolaveuse & balayeuse, elle combine lavage et balayage en une seule phase de nettoyage. La position confortable et relevée permet une très bonne vue de la zone de travail. Dotée d’un bac à déchets de 180 litres à vidange hydraulique permet un entretien simple et hygiénique. Les balais et les têtes de lavage latéraux optionnelles permettent un nettoyage impressionnant, tandis que le suceur parabolique assure une aspiration de qualité. Robuste grâce son châssis en acier, l’autolaveuse autoporté B 300 RI Diesel est la solution pour un nettoyage rapide dans les conditions les plus difficiles.