Autolaveuse aspirante B 300 RI D
Idéale pour les grandes surfaces extérieures, la B 300 RI diesel offre une qualité de nettoyage impressionnante grâce à son système autolaveuse & balayeuse et une largeur de travail énorme.
Dotée d’un moteur diesel, d’une grande cuve d’eau de 300 litres et d’une largeur de travail de 1755 mm, la B 300 RI Diesel est idéale pour le nettoyage des grandes surfaces extérieures, Grâce à un système autolaveuse & balayeuse, elle combine lavage et balayage en une seule phase de nettoyage. La position confortable et relevée permet une très bonne vue de la zone de travail. Dotée d’un bac à déchets de 180 litres à vidange hydraulique permet un entretien simple et hygiénique. Les balais et les têtes de lavage latéraux optionnelles permettent un nettoyage impressionnant, tandis que le suceur parabolique assure une aspiration de qualité. Robuste grâce son châssis en acier, l’autolaveuse autoporté B 300 RI Diesel est la solution pour un nettoyage rapide dans les conditions les plus difficiles.
Caractéristiques et avantages
Lavage-aspiration et balayage en un seul passageProductivité doublée de l'homme et de la machine. Temps de travail réduit de moitié. Prébalayage inutile.
Vidage facile en hauteur du réservoir à déchetsConfortable pour l'utilisateur. Pas de contact direct avec la saleté. Le réservoir à déchets se vide en position assise.
Balais/blocs de lavage latéraux pivotants brossant des deux côtés de la machineAugmentation de la largeur de travail jusqu'à 1 755 mm. Permet un rendement surfacique supérieur à 16 000 m²/h. Protège l'appareil et l'objet à nettoyer.
Position de conduite surélevée
- Très bonne visibilité de la surface à nettoyer.
- Manipulation aisée.
Moteur thermique diesel économique
- Longs cycles de travail sans interruption.
- Nettoyage en toute autonomie.
- Nettoyage flexible.
Châssis massif en acier
- Machine robuste convenant également aux applications plus exigeantes.
Suceur d'aspiration courbe
- Très bonne aspiration, même dans des virages serrés.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|1045 - 1755
|Largeur de travail avec 2 brosses latérales (mm)
|1755
|Largeur d'aspiration (mm)
|1440
|Réservoir eau propre/sale (l)
|300 / 300
|Cuve à déchets (l)
|180
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|16550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|12400
|Type de batterie
|Batterie de démarrage.
|Batterie (V/Ah)
|12 / 80
|Franchissement de déclivités (%)
|12
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|460 - 460
|Pression de contact des brosses (kg)
|25 - 150
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 12
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|92
|Poids total autorisé (kg)
|2635
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Inclus dans la livraison
- Brosse-rouleau: 2 Pièce(s)
- Suceur d'aspiration, incurvée
Équipement
- Traction puissant
- Frein de stationnement
- Dispositif de balayage intégré
- Fonction de balayage
- Système à deux réservoirs
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Parkings à plusieurs étages
- Utilisation également possible dans les espaces ouverts, les entrepôts extérieurs, les chantiers de chargement et de construction
- Pour l'industrie (fonderie, cimenterie), la logistique et les entrepôts, les parkings et places de stationnement, l'industrie du bâtiment et les (aéro)ports
- Idéal également dans le secteur de la logistique, notamment pour nettoyer les entrepôts
- Commerces