Mit einer Arbeitsbreite von 51 Zentimetern und den großzügigen 55-Liter-Tanks für Frisch- und Schmutzwasser reinigt die vielseitig einsetzbare batteriebetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack bis zu 2.000 m² pro Stunde. Dabei punktet sie, dank ihrer kompakten Bauweise, mit bester Übersichtlichkeit und durch den integrierten Fahrantrieb sowie das komfortable Vierradsystem mit einfacher, kraftsparender Manövrierbarkeit. Der 850 Millimeter lange Saugbalken und der Scheibenbürstenkopf mit 27 Kilogramm Bürstenanpressdruck sind aus hochwertigem, robustem und langlebigem Aluminium gefertigt und sorgen für beste Reinigungsergebnisse. Ein externes, serienmäßig geliefertes Ladegerät sichert im Arbeitsalltag das Laden der leistungsstarken und wartungsfreien Gel-Batterie mit 105 Ah Kapazität für lange Arbeitseinsätze.