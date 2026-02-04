Avec une largeur de travail de 51 centimètres et des réservoirs généreux de 55 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Bp Pack, qui permet des utilisations variées, est capable de nettoyer 2 000 m² par heure. À cet effet, elle se distingue par son format compact pour une vue d'ensemble optimale et par sa traction intégrée ainsi que par son système à quatre roues confortable pour une bonne manœuvrabilité sans effort. Le suceur d'aspiration de 850 millimètres et la tête de brossage à disques avec 27 kilogrammes de pression de contact des brosses sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme, robuste et durable afin de garantir un résultat de nettoyage optimal. Un chargeur externe inclus de série assure la recharge de la puissante batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 105 Ah dans le cadre du travail quotidien afin de permettre des utilisations prolongées.