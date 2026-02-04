Autolaveuse aspirante BD 50/55 W Classic Bp Pack 105 Ah
Grâce à la batterie à gel sans maintenance (105 Ah), aux réservoirs de 55 l et à la traction, notre autolaveuse aspirante autotractée BD 50/55 W Bp Pack permet des nettoyages prolongés sans fatigue.
Avec une largeur de travail de 51 centimètres et des réservoirs généreux de 55 litres pour l'eau propre et l'eau sale, l'autolaveuse aspirante autotractée fonctionnant sur batterie BD 50/55 W Bp Pack, qui permet des utilisations variées, est capable de nettoyer 2 000 m² par heure. À cet effet, elle se distingue par son format compact pour une vue d'ensemble optimale et par sa traction intégrée ainsi que par son système à quatre roues confortable pour une bonne manœuvrabilité sans effort. Le suceur d'aspiration de 850 millimètres et la tête de brossage à disques avec 27 kilogrammes de pression de contact des brosses sont fabriqués à partir d'aluminium haut de gamme, robuste et durable afin de garantir un résultat de nettoyage optimal. Un chargeur externe inclus de série assure la recharge de la puissante batterie à gel sans maintenance d'une capacité de 105 Ah dans le cadre du travail quotidien afin de permettre des utilisations prolongées.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage en aluminium relevablePour d'excellentes puissances de nettoyage. Modèle extrêmement robuste. Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
Système à quatre roues avec deux roues motricesTrès facile à transporter. Augmente la facilité d'utilisation et réduit considérablement les efforts requis pour l'exécution. Idéal pour des travaux de longue durée sans fatigue.
Commande intuitiveDémarrage facile. Réduit le besoin de formation et raccourcit les étapes d'apprentissage. Le concept intuitif permet d'éliminer quasiment toutes les erreurs de fonctionnement.
Suceur d'aspiration standard coudé
- Séchage rapide grâce à la réduction de l'eau résiduelle sur les surfaces nettoyées.
- Réduit le risque de glisser sur des surfaces fraîchement nettoyées.
- Augmente la puissance d'aspiration et la sécurité.
Design ergonomique facilitant l'utilisation
- Pour opérateurs de différentes tailles corporelles.
- Augmente le confort d'utilisation.
- Veille à une augmentation de la productivité lors des nettoyages.
Châssis standard robuste
- La qualité exceptionnelle empêche les déformations.
- Augmente la fiabilité.
- Réduit le temps et les coûts de maintenance.
Conception unique du système d'aspiration
- Travaux de maintenance faciles à réaliser.
- Réduit le niveau sonore pendant l'opération.
- Augmente la facilité d'utilisation.
Système de réservoir d'eau sale séparé
- Nettoyage particulièrement simple.
- Augmente l'hygiène.
Bouchon d'eau froide avec dosage du détergent
- Pour un dosage pratique et précis des détergents.
- Réduit la consommation de détergents et les coûts.
Home-Base pratique
- Pour le transport d'un kit d'accessoires variés.
- Les ustensiles pour un nettoyage manuel sont toujours à portée de main.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Traction
|Moteur de traction
|Largeur de travail des brosses (mm)
|510
|Largeur d'aspiration (mm)
|850
|Réservoir eau propre/sale (l)
|55 / 55
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|max. 2550
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1530
|Type de batterie
|Sans maintenance
|Batterie (V/Ah)
|24 / 105
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 3
|Durée de charge de la batterie (h)
|env. 12
|Vitesse de déplacement (km/h)
|max. 6
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|180
|Pression de contact des brosses (kg)
|27
|Largeur d'allée pour demi-tour (mm)
|1400
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 2.6
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|65.2
|Poids total autorisé (kg)
|240
|Poids sans accessoires (kg)
|153
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Inclus dans la livraison
- Brosse-disque: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur incl.
- Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression
Équipement
- Traction puissant
- Système à deux réservoirs
- Type de raclettes d'aspiration: Linatex®
- Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher
- Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour les entreprises de nettoyage de bâtiments pour une utilisation dans les bâtiments publics ou les bureaux
- Pour des interventions dans l'industrie hôtelière et de la restauration, le commerce de détail et les concessionnaires automobiles
- Pour le nettoyage dans le secteur de la santé, des transports et de l'industrie.