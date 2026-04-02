Treppenreinigungsmaschine BD 17/5 C Ep
Kompakte, netzbetriebene Scheuermaschine BD 17/5 C mit Scheibentechnik zum Schrubben, Shampoonieren, Polieren und Kristallisieren von kleinen Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänken.
Die netzbetriebene Scheuermaschine BD 17/5 C eignet sich dank kompakter Abmessungen (33 cm x 17-20 cm x 29 cm) besonders für den Einsatz in Bereichen, in denen für klassische Reinigungsautomaten kein Platz bleibt und teuer von Hand gereinigt werden muss. Das Gehäuse der Maschine besteht aus robustem, schlagfestem Kunststoff. Scheibenbürste und Padtreibteller lassen sich binnen Sekunden problemlos wechseln. Seitlich zugängliche Bedienelemente garantieren eine schnelle und komfortable Handhabung. Dank der beiden Handgriffe kann die 5 Kilogramm leichte Maschine sicher geführt werden. Mithilfe des Rotationsgeschwindigkeitsreglers (0 - 450 U/min) lässt sich die Maschine optimal an die jeweilige Reinigungssituation anpassen. Grundreinigen, Kristallisieren oder Polieren von Hartflächen und Shampoonieren von teppichbelegten Flächen gelingen schnell und gründlich. Gerade bei der Treppenreinigung spart das gleichzeitige Reinigen von horizontalen und vertikalen Flächen spürbar Zeit, Kraft und Kosten. Die BD 17/5 C verhilft insbesondere in der gewerblichen oder kommunalen Gebäudereinigung zu mehr Effizienz im Reinigungsprozess. Zubehör muss je nach Bedarf dazu bestellt werden.
Merkmale und Vorteile
Leicht und kompaktGeeignet für kleine Flächen wie Treppenstufen oder Fensterbänke. Für einfachen Transport.
DrehzahlregulierungAnpassung der Drehzahl auf die jeweilige Reinigungsaufgabe.
Optional erhältliche EckenbürsteFür randnahes Arbeiten bis in die Ecken. (Mit der optional erhältlichen Eckenbürste kann gleichzeitig horizontal und vertikal gearbeitet werden).
Hochwertige Komponenten
- Gerät ist nahezu wartungsfrei.
Umfangreiches Zubehör erhältlich
- Für vielseitige Einsätze.
- Bürsten in verschiedenen Härten und Durchmessern verfügbar. Auch zur Reinigung von Teppichen.
- Pads und Treibteller für glatte Böden.
Einfache Bedienelemente
- Übersichtlich und einfach zu handhaben
Alle Zubehöre können demontiert werden
- Platzsparendes Verstauen
Vertikal oder horizontal einsetzbar
- Mehr Flexibilität: Reinigung von horizontalen Flächen (z. B. Treppenstufen oder Fensterbänke) und vertikalen Flächen (z. B. Stirnseiten).
Aufsteckbarer Tank
- Erleichtert die Arbeit an Treppenabsätzen (optional erhältlich)
Wechsel der Bürsten und Treibteller
- Schnelles und einfaches Anpassen auf die jeweilige Reinigungssituation.
Spezifikationen
Technische Daten
|Antriebsart
|Netzbetrieb
|Arbeitsbreite Bürsten (mm)
|170 - 200
|Bürstendrehzahl (U/min)
|450
|Schalldruckpegel (dB(A))
|69
|Spannung (V)
|220 - 230
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (mit Zubehör) (kg)
|5.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|330 x 136 x 290
Ausstattung
- Einstellbare Bürstengeschwindigkeit
- Netzbetrieb
- Tank optional: 2.5 l
Videos
Anwendungsgebiete
- Treppenreinigung leicht gemacht
- Zum gründlichen Reinigen aller Bodenflächen – von Hart- bis zu Teppichböden
- Für Reinigungseinsätze bei engen Platzverhältnissen
- Zur gezielten Tiefenreinigung kleinerer Teppichflächen