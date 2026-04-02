Autolaveuse pour escalators BD 17/5 C Ep
Autolaveuse compacte et fonctionnant sur secteur BD 17/5 C avec technologie à disque pour brosser, shampouiner, lustrer et cristalliser les surfaces peu étendues telles que les marches d'escalier ou les rebords de fenêtre.
Grâce à ses dimensions compactes (33 cm x 17 à 20 cm x 29 cm), l'autolaveuse fonctionnant sur secteur BD 17/5 C est particulièrement adaptée à l'utilisation dans les zones qui n'offrent pas suffisamment d'espace pour les automates de nettoyage classiques et qui doivent toujours faire l'objet d'un nettoyage à la main coûteux. Le carter de la machine est composé de plastique robuste, résistant aux chocs. La brosse-disque et le plateau entraîneur se remplacent facilement en quelques secondes. Des éléments de commande accessibles latéralement garantissent un maniement rapide et pratique. Grâce aux deux poignées, la machine d'un poids de seulement 5 kilogrammes se guide en toute sécurité. À l'aide du régulateur de vitesse de rotation (0 à 450 tr/min), la machine peut être ajustée de façon optimale à la situation de nettoyage en question. Le nettoyage en profondeur, la cristallisation ou le lustrage des surfaces dures et le shampouinage des surfaces recouvertes de moquette s'effectuent rapidement et efficacement. Notamment lors du nettoyage des escaliers, le nettoyage simultané des surfaces horizontales et verticales permet des économies sensibles de temps, d'efforts et de coûts. La BD 17/5 C aide à augmenter l'efficacité du procédé de nettoyage, particulièrement dans le domaine du nettoyage de bâtiments professionnel ou municipal. Les accessoires doivent être commandés en option selon les besoins.
Caractéristiques et avantages
Léger et compactConvient pour les petites surfaces comme les escaliers ou les rebords de fenêtre. Pour faciliter le transport
Réglage de la vitesse de rotationLa vitesse peut être ajustée en fonction de la tâche de nettoyage.
Brosse pour les coins en optionPour un nettoyage au plus près des bords, jusque dans les recoins. (Avec la brosse d'angle disponible en option, il est possible de nettoyer à la fois horizontalement et verticalement).
Composants de haute qualité
- Machine qui ne nécessite que peu d'entretien
Vaste gamme d'accessoires
- Polyvalente
- Brosses disponibles dans différents degrés de dureté et de diamètres. Aussi pour le nettoyage de tapis.
- Pads et plaque d'entraînement pour les sols lisses.
Commandes faciles à utiliser
- Claire et facile à utiliser
Tous les accessoires peuvent être démontés
- Rangement nécessitant peu de place
Utilisation verticale ou horizontale
- Plus de flexibilité : nettoyage des surfaces horizontales (par ex. marches d'escalier ou rebords de fenêtre) et des surfaces verticales (par ex. façades).
Réservoir amovible
- Facilitation du travail sur les paliers (disponible en option)
Remplacement de la brosse
- Réglages rapides, faciles et adaptés à la tâche de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|170 - 200
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|450
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|69
|Tension (V)
|220 - 230
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|5.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|330 x 136 x 290
Équipement
- Vitesse brosse réglable
- Fonctionnement sur secteur
- Réservoir en option: 2.5 l
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Nettoyer les escaliers ? Un jeu d’enfant
- Pour un nettoyage en profondeur de tous les sols – des sols durs aux moquettes
- Pour les nettoyages dans les espaces confinés
- Pour un nettoyage en profondeur ciblé des moquettes peu étendues