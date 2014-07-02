Die Reinigung mit der BR 47/35 ESC erfolgt ganz praktisch bei laufender Rolltreppe bzw. laufendem Fahrsteig. Die Maschine wird am unteren Ende der Rolltreppe platziert. Düsen sprühen Reinigungsmittellösung auf die Schrubb-Bürsten, die die Fahrsteig- bzw. Rolltreppenprofile reinigen. Im selben Arbeitsgang wird die Schmutzflotte aufgesaugt. Spezielle Aufnahmebürsten absorbieren das Wasser und transportieren es zu den Saugschlitzen. Die Form des Bürstenkopfes und der in der Mitte eingebaute Bürstenmotor ermöglichen beidseitig randnahes Arbeiten mit zwei Bürstenwalzen. So wird die Rolltreppe bis in die äußersten Profilrillen perfekt gereinigt. Ein Zentriergleiter im mittleren Bereich des Bürstenkopfes sorgt für eine sichere Maschinenführung. Der BR 47/ 35 ESC ist für Rolltreppen und Fahrsteige vieler verschiedener Hersteller geeignet. Die Einstellung auf die unterschiedlichen Rolltreppen erfolgt durch Austausch der vier verschiedenen Führungskamm-Sets, die in das Profil der Rolltreppenoberfläche eingreifen und bei der Absaugung abdichten.