Grâce à la BR 47/35 ESC, le nettoyage s'effectue très facilement lorsque l'escalator ou le tapis roulant est en marche. La machine est placée au bas de l'escalator. Les buses pulvérisent une solution de nettoyage sur les brosses de nettoyage qui nettoient les rainures des tapis roulants ou des escalators. L'eau sale est aspirée au cours de la même opération. Des brosses réceptrices spéciales absorbent l'eau et la transportent vers les fentes d'aspiration. La forme de la tête de brossage et le moteur des brosses monté au centre permettent de travailler des deux côtés au plus près des bords avec deux brosses-rouleaux. Ainsi, l'escalator est parfaitement nettoyé jusque dans les rainures les plus profondes. Un patin de centrage dans la zone centrale de la tête de brossage assure un guidage sûr de la machine. La BR 47/ 35 ESC est adaptée aux escalators et tapis roulants de nombreux fabricants différents. Le réglage sur les différents escalators s'effectue en remplaçant les quatre différents kits de peignes qui s'introduisent dans les rainures de l'escalator et assurent une étanchéité lors de l'aspiration.