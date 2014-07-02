Autolaveuse pour escalators BR 47/35 Esc Ep
Pour le nettoyage en profondeur et courant des escalators et des tapis roulants. Rendement surfacique : 2-3 escalators/tapis roulants par heure (nettoyage courant). 0,5-1 escalator/tapis roulant par heure (nettoyage en profondeur).
Grâce à la BR 47/35 ESC, le nettoyage s'effectue très facilement lorsque l'escalator ou le tapis roulant est en marche. La machine est placée au bas de l'escalator. Les buses pulvérisent une solution de nettoyage sur les brosses de nettoyage qui nettoient les rainures des tapis roulants ou des escalators. L'eau sale est aspirée au cours de la même opération. Des brosses réceptrices spéciales absorbent l'eau et la transportent vers les fentes d'aspiration. La forme de la tête de brossage et le moteur des brosses monté au centre permettent de travailler des deux côtés au plus près des bords avec deux brosses-rouleaux. Ainsi, l'escalator est parfaitement nettoyé jusque dans les rainures les plus profondes. Un patin de centrage dans la zone centrale de la tête de brossage assure un guidage sûr de la machine. La BR 47/ 35 ESC est adaptée aux escalators et tapis roulants de nombreux fabricants différents. Le réglage sur les différents escalators s'effectue en remplaçant les quatre différents kits de peignes qui s'introduisent dans les rainures de l'escalator et assurent une étanchéité lors de l'aspiration.
Caractéristiques et avantages
Excellente puissance d'aspiration
- L'eau est aspirée dans la machine grâce à 2 puissantes turbines d'aspiration.
- Empêche l'eau de s'écouler dans les escalators.
Convient pour les escalators.
- Peigne qui s'introduit dans les rainures de l'escalator pour aspirer si nécessaire.
- Plusieurs peignes sont disponibles pour s'adapter aux différents types d'escalators. Cela garantit l'aspiration de l'eau des escalators.
Aucune difficulté pour se tenir debout derrière la machine pendant son fonctionnement.
- Facile à utiliser
Remplacement sans outil de la brosse et du peigne.
- Lorsque les réservoirs sont vides, les brosses et peignes peuvent être changés sans outils.
La tête de la brosse est abaissée pendant l'utilisation sur les escalators.
- Manipulation sans danger
Haute qualité
- Composants de haute qualité pour un entretien minimum.
Pas de vibration
- Plus de confort
Turbine d'aspiration puissante
- Puissance d'aspiration élevée. L'eau est aspirée dans la machine.
Brosse à tête courte
- Utilisation universelle. Convient également pour le nettoyage des escaliers.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail des brosses (mm)
|470
|Réservoir eau propre/sale (l)
|35 / 35
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|870 - 1090
|Consommation d'eau (l/min)
|max. 1
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|75
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Inclus dans la livraison
- Brosses de lavage
- Brosses réceptrices
- Fonctionnement sur secteur
Équipement
- Moteur d'aspiration: 800 W