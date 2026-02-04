Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C
Kompakter Teppichreinigungsautomat BRC 40/22 C zur wirtschaftlichen und schnellen Sprühextraktion oder Zwischenreinigung von Teppichflächen zwischen 250 und 1000 m².
Im Vergleich zu herkömmlichen Sprühextraktionsgeräten arbeiten Sie mit dem Teppichreinigungsautomaten BRC 40/22 C bis zu 30 Prozent schneller und garantiert fasertief. Dies ermöglichen die einfache Manövrierbarkeit und das Prinzip, stets vorwärtsgerichtet zu arbeiten und so unnötige Leerfahrten zu vermeiden. Eine integrierte Kehrlade sammelt währenddessen aufliegende Partikel, wie Haare oder lose Teppichfasern, zuverlässig auf. Das Gerät ist ideal für die Teppichgrundreinigung auf kleinen und mittelgroßen Flächen bis zu 1000 m² geeignet und kann flexibel zur Sprühextraktion oder zur Teppichzwischenreinigung eingesetzt werden. Bei Nutzung des von uns empfohlenen iCapsol Reinigers RM 768 zur Zwischenreinigung verkürzt sich die Trocknungszeit des Teppichs auf circa eine halbe Stunde und ist somit die ideale Reinigungsmethode auf stark frequentierten Teppichflächen. Darüber hinaus vereinfacht und beschleunigt der durch das Lenkrad drehbare Reinigungskopf mit Teppichreinigungsbürste die Reinigung stark überstellter Flächen nochmals deutlich.
Merkmale und Vorteile
200° drehbarer ReinigungskopfEine Teppichwalzenbürste unterstützt die gründliche Reinigung. Extrem einfaches Manövrieren auch auf überstellten Flächen.
Zur Teppichgrund- und -zwischenreinigungSowohl zur Teppichgrundreinigung als auch zur Teppichzwischenreinigung einsetzbar. Teppichgrundreinigung mit Reinigungswalze unterstützt die Reinigung der Teppichfasern.
Optionale HanddüseZur Eckenreinigung oder zur Sprühextraktion von Stühlen und Polstern.
Integrierte Kehrlade
- Sammelt zuverlässig lose Teppichfasern, Haare und andere aufliegende Partikel.
- Reduziert Blockaden des Saugbalkens und senkt so die Servicekosten.
Ausschließlich vorwärtsgerichtete Arbeitsrichtung
- Vermeidung unnötiger Leerfahrten.
- Bis zu 30 Prozent höhere Flächenleistung als herkömmliche Sprühextraktionsautomaten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Luftmenge (l/s)
|47
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)
|3.5
|Sprühdruck Grundreinigung (bar)
|7
|Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)
|0.38
|Sprühmenge Grundreinigung (l/min)
|2.5
|Arbeitsbreite Saugen (cm)
|48
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|22 / 19
|Leistung Turbine (W)
|1200
|Leistung Bürstenmotor (W)
|400
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|44.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|50.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Lieferumfang
- Anzahl Walzen: 1 Stück
- Walzenbürste: 1 Stück
Ausstattung
- Arbeitsrichtung: Vorwärts
- iCapsol-Betrieb
