Machine de nettoyage des moquettes BRC 40/22 C
Extracteur à tapis compact machine à nettoyer les tapis pour un nettoyage par injection/extraction économique et rapide ou pour le nettoyage intermédiaire des moquettes d’une surface entre 250 et 1000 m².
Par rapport aux injecteurs-extracteurs classiques, l’extracteur à tapis BRC 40/22 C travaille jusqu’à 30% plus rapidement et en profondeur. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage en marche avant évitent des déplacements haut-le-pied. Sa cuve intégrée récupère fiablement les particules soulevées, tels que les poils ou les fibres de tapis. Cet extracteur est idéal pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces de moquette jusqu’à 1000 m² et convient pour le nettoyage par injection-extraction ou pour le nettoyage intermédiaire. En utilisant le nettoyant iCapsol RM 768, le temps de séchage de la moquette sera réduit à env. une demie heure. Ainsi, l’extracteur est idéal pour le nettoyage intermédiaire des moquettes fortement fréquentées. En outre, la tête de nettoyage à brosse orientable au moyen du volant facilite et accélère considérablement le nettoyage des surfacesencombrées.
Caractéristiques et avantages
Tête de nettoyage orientable de 200°Une brosse-rouleaux pour moquettes soutient le nettoyage soigneux. Facile à manœuvrer aussi sur les surfaces encombrées.
Pour le nettoyage en profondeur et intermédiaire des moquettesPeut être utilisée pour le nettoyage en profondeur ou intermédiaire des moquettes. Le nettoyage en profondeur utilisant le rouleau de nettoyage soutient le nettoyage des poils de tapis.
Suceur manuel optionnelPour nettoyer dans les coins ou pour nettoyer les chaises et rembourrages par injection-extraction.
Bac de récupération intégré
- Récupère fiablement les fibres de tapis détachées, les cheveux et d’autres particules en suspension.
- Réduit les blocages du suceur d’aspiration et réduit ainsi les coûts de maintenance.
Sens de travail uniquement en avant
- Évite des marches à vide inutiles.
- Rendement surfacique augmenté jusqu'à 30% par rapport aux injecteurs-extracteurs traditionnels.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Débit d'air (l/s)
|47
|Dépression (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pression d’injection nettoyage d’appoint (bar)
|3.5
|Pression d’injection nettoyage en profondeur (bar)
|7
|Débit d’injection nettoyage d’appoint (l/min)
|0.38
|Débit d’injection nettoyage en profondeur (l/min)
|2.5
|Largeur d'aspiration (cm)
|48
|Réservoir eau propre/sale (l)
|22 / 19
|Puissance turbine (W)
|1200
|Puissance du moteur des brosses (W)
|400
|Poids sans accessoires (kg)
|44.5
|Poids emballage inclus (kg)
|50.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|889 x 470 x 1118
Inclus dans la livraison
- Nombre de brosses: 1 Pièce(s)
- Brosse-rouleau: 1 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche avant
- Mode iCapsol