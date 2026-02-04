Par rapport aux injecteurs-extracteurs classiques, l’extracteur à tapis BRC 40/22 C travaille jusqu’à 30% plus rapidement et en profondeur. Son excellente manœuvrabilité et son principe de nettoyage en marche avant évitent des déplacements haut-le-pied. Sa cuve intégrée récupère fiablement les particules soulevées, tels que les poils ou les fibres de tapis. Cet extracteur est idéal pour le nettoyage des petites et moyennes surfaces de moquette jusqu’à 1000 m² et convient pour le nettoyage par injection-extraction ou pour le nettoyage intermédiaire. En utilisant le nettoyant iCapsol RM 768, le temps de séchage de la moquette sera réduit à env. une demie heure. Ainsi, l’extracteur est idéal pour le nettoyage intermédiaire des moquettes fortement fréquentées. En outre, la tête de nettoyage à brosse orientable au moyen du volant facilite et accélère considérablement le nettoyage des surfacesencombrées.