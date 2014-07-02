Teppichreinigungsautomat BRS 43/500 C
Kompaktes Teppichreinigungsgerät zur Teppichzwischenreinigung von kleinen Flächen. Schnelle Auffrischung und Trocknung des Teppichs für unmittelbare Begehbarkeit. Ökonomisch auf Flächen von 200 bis zu 600 m².
Die BRS 43/500 C ist die ideale Maschine für die produktive Teppichzwischenreinigung. Sie entfernt den Schmutz zuverlässig und frischt den Teppich auf. In einem Schmutzfangbehälter werden lose Flusen und Schmutzpartikel gleich bei der Reinigung aufgenommen. Der Teppich ist bereits nach 20 Minuten wieder trocken und begehbar. Durch die kompakte Bauart des Geräts ist auch die Anwendung bei Publikumsverkehr möglich. Mit einer Flächenleistung bis zu 600 m² eignet sich die BRS 43/500 C auch zur Auffrischung größerer Flächen.
Merkmale und Vorteile
2 gegenläufige Walzen
- Hohe Reinigungsleistung durch hohen Anpressdruck.
- Reinigt die Fasern gleichzeitig von 2 Seiten und stellt diese auf.
- Sorgt für einen gleichmäßigen Bodenkontakt auch bei Unebenheiten.
2 in 1
- Fasern reinigen und kehren in 1 Arbeitsgang.
- Inkl. Kehrbehälter.
Spezifikationen
Technische Daten
|Flächenleistung (Grundreinigung / Zwischenreinigung iCapsol) (m²/h)
|300
|Sprühdruck Zwischenreinigung (bar)
|3.4
|Sprühmenge Zwischenreinigung (l/min)
|0.38
|Tank Frisch-/Schmutzwasser (l)
|7.5
|Leistung Bürstenmotor (W)
|370
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|25
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|32.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|400 x 470 x 1160
Lieferumfang
- iCapsol-Tank on-board
- Anzahl Walzen: 2 Stück
Ausstattung
- Arbeitsrichtung: Vorwärts oder rückwärts
- iCapsol-Betrieb
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