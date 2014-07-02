Machine de nettoyage des moquettes BRS 43/500C
Appareil de nettoyage des moquettes compact pour le nettoyage d'appoint des moquettes peu étendues. Rafraîchissement et séchage rapides de la moquette pour une praticabilité immédiate. Économique sur les surfaces entre 200 et 600 m².
Le BRS 43/500 C est la machine idéale pour un nettoyage d'appoint rentable des moquettes. Il garantit une élimination fiable des saletés et permet de rafraîchir la moquette. Les peluches et les particules de saleté en vrac sont directement collectées dans un bac de ramassage pendant le nettoyage. La moquette est à nouveau sèche et praticable en seulement vingt minutes. Grâce à la conception compacte de l'appareil, son utilisation est également possible dans les lieux ouverts au public. Avec un rendement surfacique jusqu'à 600 m², le BRS 43/500 C convient aussi au rafraîchissement des surfaces plus étendues.
Caractéristiques et avantages
2 brosses-rouleaux à rotation inversée.
- Rendement de nettoyage élevé
- Nettoie simultanément les fibres des deux côtés.
- Contact uniforme sur le sol, même sur des surfaces inégales
2 en 1
- Nettoie et brosses en même temps.
- Contenant à déchets inclus.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique (nettoyage en profondeur/nettoyage d'appoint iCapsol) (m²/h)
|300
|Pression d’injection nettoyage d’appoint (bar)
|3.4
|Débit d’injection nettoyage d’appoint (l/min)
|0.38
|Réservoir eau propre/sale (l)
|7.5
|Puissance du moteur des brosses (W)
|370
|Poids sans accessoires (kg)
|25
|Poids emballage inclus (kg)
|32.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|400 x 470 x 1160
Inclus dans la livraison
- Réservoir iCapsol à bord
- Nombre de brosses: 2 Pièce(s)
Équipement
- Sens du déplacement: Marche avant ou arrière
- Mode iCapsol