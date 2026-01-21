Einfache Selbsthilfe bei Störungen

Ob Beratung oder technische Unterstützung – unser Team ist für Sie da.

Kontaktieren Sie uns bequem über das untenstehende Online-Formular, per E-Mail an wasserspender@kaercher.ch oder telefonisch unter 0844 850 866.

Unsere Experten sind von Montag bis Freitag (07:30–12:00 Uhr und 13:15–17:00 Uhr) gerne persönlich für Sie da.