Einfache Selbsthilfe bei Störungen
Probleme mit Ihrem Wasserspender? Damit Ihr Kärcher Wasserspender im Handumdrehen wieder einsatzbereit ist, haben wir Ihnen hier alle wichtigen Informationen zusammengestellt – von der Anleitung zum Flaschenwechsel bis hin zum Bestellformular für passendes Zubehör.
Modelle bis Mai 2026
Hier finden Sie die passenden Bedienungsanleitungen und wichtigen Dokumente für Modelle bis Mai 2026.
Modelle ab Mai 2026
Alles zur neuen Generation ab Mai 2026: Hier finden Sie alle hilfreichen Dokumente.
Modelle bis Mai 2026.
Unser Service.
Ob Beratung oder technische Unterstützung – unser Team ist für Sie da.
Kontaktieren Sie uns bequem über das untenstehende Online-Formular, per E-Mail an wasserspender@kaercher.ch oder telefonisch unter 0844 850 866.
Unsere Experten sind von Montag bis Freitag (07:30–12:00 Uhr und 13:15–17:00 Uhr) gerne persönlich für Sie da.
Fordern Sie eine unverbindliche Beratung bei uns an.
Zubehör für Wasserspender.
Alles für frischen Trinkgenuss
Entdecken sie hier das Zubehör für die Kärcher Wasserspender. Vom passenden Reinigungsmittel bis zur Trickflasche finden sie alles – und können es direkt hier bestellen!
Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Wasserspender können direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema Wasserspender.
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