Bodenreinigung und -pflege Holz geölt/gewachst RM 535, 500ml
Bodenpflege RM 535 reinigt, pflegt und schützt geölte und gewachste Holzböden und hinterlässt einen streifenfreien, seidenmatten Glanz ganz ohne Nachwischen. Angenehmer Bienenwachsduft.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (ml)
|500
|Verpackungseinheit (Stück)
|8
|Gewicht (kg)
|0.5
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Gewachste Holzböden
- Holzböden mit Öl-Wachs-Finish