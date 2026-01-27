Bodenreinigung und -pflege Holz versiegelt RM 534, 500ml

Zur gründlichen, materialschonenden Reinigung, Auffrischung und Pflege von versiegelten Holzböden. Mit wirkungsvollem Nässeschutz gegen ein Aufquellen des Bodens. Mit frischem Zitronenduft.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (ml) 500
Verpackungseinheit (Stück) 8
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 65 x 65 x 210
Anwendungsgebiete
  • Versiegeltes Parkett
  • Laminatböden
  • Korkböden