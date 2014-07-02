Bodenpflege Parkett gewachst/ mit Öl-Wachs-Finish RM 530, 1l
Optimale Pflege und Schutz für gewachste Holzböden oder Holzböden mit Öl-Wachs-Finish. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Eigenschaften
- Optimale Pflege und Schutz
- Frischt auf
- Verleiht seidenmatten Glanz
- Gut polierbar
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Der Flaschenkörper besteht zu 100 % aus recyceltem Kunststoff
- Made in Germany
Anwendungsgebiete
- Gewachste Holzböden
- Holzböden mit Öl-Wachs-Finish