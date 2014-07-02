Agent d‘entretien des parquets cirés / à finitions huilées et cirées RM 530, 1l

Entretien et protection optimale pour sols en bois cirés ou huilés. Élimination des traces de pas, renouvellement de la pellicule d'entretien et obtention d'un éclat mat et satiné. Remarque : laisser durcir 24 h les sols traités sans apporter d'eau, déplacer de meubles ni marcher avec des chaussures. Éviter le gel.