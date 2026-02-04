2-in-1 Waschdüse XXL
Mit der 2-in-1-Waschdüse XXL werden mittelgroße Teppiche und größere Polster sehr komfortabel und doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse gereinigt.
Die innovative Kärcher 2-in-1-Waschdüse XXL ermöglicht in Kombination mit den Verlängerungsrohren eine entspannte, aufrechte Körperhaltung beim Reinigen von mittelgroßen Teppichen. Direkt am Handgriff verwendet ist eine Reinigung von größeren Polstern, Sitzmöbeln und vielen weiteren textilen Oberflächen doppelt so schnell möglich wie mit einer herkömmlichen Waschpolsterdüse. Die Waschdüse XXL ist damit das ideale Zubehör für eine mühelose, fasertiefe Reinigung von Teppichen und textilen Oberflächen bei minimalem Zeitaufwand. Geeignet für den Kärcher Waschsauger SE 3 Compact.
Merkmale und Vorteile
Geeignet für den Kärcher Waschsauger SE 3 Compact
Extra breite Düse
- Reinigt größere Polster und Teppiche doppelt so schnell wie eine herkömmliche Waschpolsterdüse.
- Für ein ideales Reinigungsergebnis bei minimalem Zeitaufwand.
Waschsaugfunktion
- Für die gründliche, fasertiefe Reinigung von Teppichen, textilen Oberflächen und Polstermöbeln aller Art.
Transparentes Sichtfenster
- Ermöglicht die kontinuierliche Kontrolle des Reinigungsvorgangs während der Arbeit.
Bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie
- Für optimale Reinigungsergebnisse.
Spezifikationen
Technische Daten
|Menge (Stück)
|1
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.9
Anwendungsgebiete
- Teppiche
- Polster