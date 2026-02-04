Suceur de lavage 2 en 1 XXL
Avec le suceur de lavage 2 en 1 XXL, les tapis de taille moyenne et les capitonnages étendus se nettoient très confortablement et deux fois plus vite qu'avec un suceur de lavage pour meubles classique.
En association avec les tubes rallonges, le suceur de lavage 2 en 1 XXL innovant de Kärcher permet une posture droite et détendue lors du nettoyage des tapis de taille moyenne. Utilisé directement sur la poignée, il offre la possibilité de nettoyer les capitonnages étendus, les sièges et de nombreuses autres surfaces textiles deux fois plus rapidement qu'avec un suceur de lavage pour meubles classique. Le suceur de lavage XXL est de ce fait l'accessoire idéal pour un nettoyage sans effort jusqu'au cœur des fibres des tapis et des surfaces textiles en un minimum de temps. Compatible avec l'injecteur-extracteur Kärcher SE 3 Compact.
Caractéristiques et avantages
Compatible avec l'injecteur-extracteur Kärcher SE 3 Compact
Suceur extra large
- Nettoie les capitonnages et les tapis étendus deux fois plus vite qu'un suceur de lavage pour meubles classique.
- Pour un résultat de nettoyage idéal en un minimum de temps.
Fonction d'injection / extraction
- Pour un nettoyage en profondeur, jusqu'au cœur des fibres des tapis, des surfaces textiles et des meubles capitonnés de tout type.
Regard transparent
- Permet un contrôle continu du processus de nettoyage au cours du travail.
Technologie d'injection-extraction Kärcher éprouvée
- Pour des résultats de nettoyage parfaits.
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|noir
|Poids emballage inclus (kg)
|0.9
Domaines d'utilisation
- Moquettes
- Tissu d'ameublement