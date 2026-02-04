En association avec les tubes rallonges, le suceur de lavage 2 en 1 XXL innovant de Kärcher permet une posture droite et détendue lors du nettoyage des tapis de taille moyenne. Utilisé directement sur la poignée, il offre la possibilité de nettoyer les capitonnages étendus, les sièges et de nombreuses autres surfaces textiles deux fois plus rapidement qu'avec un suceur de lavage pour meubles classique. Le suceur de lavage XXL est de ce fait l'accessoire idéal pour un nettoyage sans effort jusqu'au cœur des fibres des tapis et des surfaces textiles en un minimum de temps. Compatible avec l'injecteur-extracteur Kärcher SE 3 Compact.