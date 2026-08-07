Vom Handdampfreiniger zur Moppvariante in wenigen Sekunden: Das praktische Bodenreinigungsset EasyFix Large für den SC 1 Multi macht’s möglich. Einfach das Universal-Bodentuch Large per Klettsystem an der Bodendüse EasyFix Large befestigen und die Düse mit den beiden Verlängerungsrohren (jeweils 0,5 m) am SC 1 Multi anschließen – und schon kann die gründliche Reinigung des Hartbodens beginnen. Das Universal-Bodentuch sorgt mit der speziellen Schlingenstruktur für eine besonders gute Schmutzaufnahme. Die hohe Dampfdurchlässigkeit ermöglicht exzellente und hygienisch saubere Reinigungsergebnisse in Ecken und Kanten. Das Bodenreinigungsset EasyFix Large ist im Standardlieferumfang des SC 1 Multi & Up enthalten.