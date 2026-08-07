Passer du nettoyeur vapeur à main à la variante serpillière en quelques secondes : c'est possible grâce au set de nettoyage des sols EasyFix Large pratique destiné au SC 1 Multi. Il suffit de fixer la lingette de sol universelle Large sur le suceur pour sol EasyFix Large à l'aide du système de bandes autoagrippantes puis de raccorder le suceur au SC 1 Multi grâce aux deux tubes rallonges (de 0,5 m chacun) pour pouvoir démarrer le nettoyage en profondeur des sols durs. Avec sa texture spéciale à bouclettes, la lingette de sol universelle permet un ramassage des saletés particulièrement efficace. Sa grande perméabilité à la vapeur permet d'excellents résultats de nettoyage hygiéniques dans les coins et le long des bords. Le set de nettoyage des sols EasyFix Large est inclus dans la fourniture standard du SC 1 Multi & Up.