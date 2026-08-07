Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18

Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.

Die Bürstenwalzen sind speziell für Holzflächen und WPC-Beläge entwickelt und ermöglichen somit eine gründliche und schonende Terrassenreinigung. Die 2 im Set enthaltenen Bürstenwalzen sind ein Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 3-18 inbegriffenen Bürsten. Sie sind einfach, ohne den Einsatz von Werkzeug, auszutauschen.

Merkmale und Vorteile
Einheitliche und gründliche Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen im Außenbereich
Gute Flächenleistung und optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung von Holz und WPC
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.2
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
  • Terrasse
  • Balkon
  • Holzoberflächen
  • Grünbelag
  • Moos