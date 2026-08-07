Bürstenwalzen Holzflächen PCL 3-18
Bestens ausgerüstet für die Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen: Mit dem 2-teiligen Walzenset für den PCL 3-18 entfernen Sie Verschmutzungen im Außenbereich gründlich und gleichmäßig.
Die Bürstenwalzen sind speziell für Holzflächen und WPC-Beläge entwickelt und ermöglichen somit eine gründliche und schonende Terrassenreinigung. Die 2 im Set enthaltenen Bürstenwalzen sind ein Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 3-18 inbegriffenen Bürsten. Sie sind einfach, ohne den Einsatz von Werkzeug, auszutauschen.
Merkmale und Vorteile
Einheitliche und gründliche Reinigung von Holzflächen und WPC-Belägen im Außenbereich
Gute Flächenleistung und optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung von Holz und WPC
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.6
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon
- Holzoberflächen
- Grünbelag
- Moos