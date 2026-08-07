Die Bürstenwalzen sind speziell für Holzflächen und WPC-Beläge entwickelt und ermöglichen somit eine gründliche und schonende Terrassenreinigung. Die 2 im Set enthaltenen Bürstenwalzen sind ein Ersatz für die im Lieferumfang des Terrassenreinigers PCL 3-18 inbegriffenen Bürsten. Sie sind einfach, ohne den Einsatz von Werkzeug, auszutauschen.