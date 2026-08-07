Brosses-rouleaux surfaces en bois PCL 3-18
Parfaitement équipé pour le nettoyage des surfaces en bois et des revêtements en bois composite : le kit de 2 rouleaux pour le PCL 3-18 garantit une élimination efficace et uniforme des salissures en extérieur.
Les brosses-rouleaux sont spécialement conçues pour les surfaces en bois et les revêtements en bois composite, permettant ainsi un nettoyage des terrasses en profondeur et en douceur. Les 2 brosses-rouleaux incluses dans le kit se substituent aux brosses fournies avec le nettoyeur de terrasses PCL 3-18. Elles sont faciles à remplacer, sans avoir à utiliser d'outils.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage uniforme et efficace des surfaces en bois et des revêtements en bois composite en extérieur
Bon rendement surfacique et profil de brosse optimisé pour le nettoyage du bois et du bois composite
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.6
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon
- Surfaces en bois
- Dépôt vert
- Mousse