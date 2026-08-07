Les brosses-rouleaux sont spécialement conçues pour les surfaces en bois et les revêtements en bois composite, permettant ainsi un nettoyage des terrasses en profondeur et en douceur. Les 2 brosses-rouleaux incluses dans le kit se substituent aux brosses fournies avec le nettoyeur de terrasses PCL 3-18. Elles sont faciles à remplacer, sans avoir à utiliser d'outils.