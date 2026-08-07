Bürstenwalzen Steinflächen PCL 3-18
Set aus 2 Bürstenwalzen für die schnelle Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich mit dem Terrassenreiniger PCL 3-18.
Ihr idealer Partner bei der Terrassenreinigung: Das 2-teilige Bürstenwalzenset ist als Zubehör für den PCL 3-18 erhältlich und eignet sich für die gründliche und sanfte Reinigung von glatten Steinfliesen und -platten mit geschlossener Oberflächenstruktur. Verschmutzungen wie Grünbelag oder Moos werden mühelos entfernt. Die Bürstenwalzen lassen sich ganz einfach und werkzeuglos austauschen.
Merkmale und Vorteile
Einheitliche und gründliche Reinigung von glatten Steinfliesen im Außenbereich
Gute Flächenleistung und optimiertes Bürstenprofil für die Reinigung glatter Steinfliesen
Speziell an die Reinigungsaufgabe angepasstes Borstenmaterial
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.7
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|134 x 100 x 100
Anwendungsgebiete
- Terrasse
- Balkon