Brosses-rouleaux surfaces en pierre PCL 3-18
Kit composé de 2 brosses-rouleaux pour un nettoyage rapide des dalles en pierre lisses en extérieur avec le nettoyeur de terrasses PCL 3-18.
Votre allié idéal pour le nettoyage de la terrasse : le kit de 2 brosses-rouleaux est disponible comme accessoire pour le PCL 3-18 pour un nettoyage en profondeur et en douceur des carreaux et des dalles en pierre lisses avec une structure de surface compacte. Les salissures telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses-rouleaux se remplacent très facilement et sans outils.
Caractéristiques et avantages
Nettoyage uniforme et efficace des dalles en pierre lisses en extérieur
Bon rendement surfacique et profil de brosse optimisé pour le nettoyage des dalles en pierre lisses
Matériau des poils spécialement adapté à la tâche de nettoyage
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.2
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|134 x 100 x 100
Domaines d'utilisation
- Terrasses
- Balcon