Votre allié idéal pour le nettoyage de la terrasse : le kit de 2 brosses-rouleaux est disponible comme accessoire pour le PCL 3-18 pour un nettoyage en profondeur et en douceur des carreaux et des dalles en pierre lisses avec une structure de surface compacte. Les salissures telles que les dépôts verts ou la mousse sont éliminées sans effort. Les brosses-rouleaux se remplacent très facilement et sans outils.