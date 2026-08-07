Beim neuen Performance Dreckfräser (Düsengröße 035) wurden interne Leistungsverluste minimiert und die Strahlqualität dafür erheblich verbessert. Er verfügt über einen rotierenden Punktstrahl, mit dem er die 10-fache Reinigungspower schafft. Im Vergleich mit seinem Vorgänger erbringt er eine bis zu 50% höhere Reinigungs- und Flächenleistung. Zudem garantieren die Keramikdüse und der Keramiklagerring eine extrem hohe Standzeit. Der Dreckfräser ermöglicht einen Arbeitsdruck von max. 180 bar/18 MPa und eignet sich für Wassertemperaturen bis 60 °C.