Rotabuse, petit, 035
La nouvelle rotabuse Performance (buse de taille 035) avec jet crayon rotatif fait une différence impressionnante: jusqu'à 50% de performances de surface et de nettoyage en plus par rapport à son prédécesseur.
La nouvelle rotabuse Performance (taille de buse 035) minimise les pertes de puissance internes et améliore considérablement la qualité du faisceau. Il possède un jet crayon rotatif, avec lequel il crée 10 fois la puissance de nettoyage. Comparé à son prédécesseur, il offre jusqu'à 50% de performances de surface et de nettoyage. En outre, la buse en céramique et la bague de roulement en céramique garantissent une durée de vie extrêmement longue. Le coupe-poussière permet une pression de travail de max. 180 bars / 18 MPa et convient pour des températures de l'eau jusqu'à 60 ° C
Caractéristiques et avantages
Jusqu'à 50% de nettoyage et de performances de surface supérieures à celles de son prédécesseur
- Énorme gain de temps.
Pertes de performances minimisées et qualité de faisceau améliorée
- Grâce à un effet nettoyant supérieur, la saleté tenace est éliminée.
Le jet de la buse rotative combine les avantages d'un jet crayon et du jet plat.
- Grande puissance de nettoyage.
Buse céramique et lbague de roulement en céramique
- Durée de vie maximale.
Puissance de nettoyage élevée
- Enlève rapidement les salissures tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Pression max. (bar)
|180
|Pression (bar)
|max. 180
|Température (°C)
|max. 60
|Taille de buse ( )
|35
|Taille
|petit
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|155 x 60 x 60