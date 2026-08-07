Nettoyeurs haute pression HD 5/12 CX+
Facile à manier, mobile et polyvalent: le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 CX Plus pour un fonctionnement débout & à l’horizontale. Avec supports pour accessoires, culasse en laiton & détente automatique.
Aux dimensions compactes, d’un faible poids et d’une utilisation polyvalente, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 CX Plus se caractérise par son excellente mobilité et convient pour un fonctionnement débout ou à l’horizontale. Doté de supports sophistiqués pour ranger les accessoires, d’une culasse en laiton et d’une détente automatique, ce nettoyeur bénéficie d’une excellente longévité.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Tambour-enrouleur intégré avec flexible haute pression de 15 m. Permet de travailler avec un grand rayon d'action et de ranger le flexible en un tour de main (variantes CX).
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|115 / 11.5
|Pression max. (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|26.2
|Poids emballage inclus (kg)
|29
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 370 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 15 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 250 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
Équipement
- Enrouleur de flexible
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 5/12 CX+
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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