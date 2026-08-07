Nettoyeurs haute pression HD 5/12 C+ avec FR Classic
Facile à manier, mobile, polyvalent: le nettoyeur HP à eau froide HD 5/12 C pour un fonctionnement debout ou à l’horizontale. Avec support pour accessoires, culasse en laiton et décharge de surpression automatique.
Compact, léger et polyvalent, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 5/12 C se caractérise par une excellente mobilité et convient pour un fonctionnement débout et à l’horizontale. Équipé d’un support futé pour accessoires, d’une culasse en laiton et d’une décharge de surpression automatique, ce nettoyeur bénéficie d’une excellente longévité. L’équipement inclut aussi la poignée-pistolet EASY!Force novatrice ainsi que les raccords rapides EASY!Lock. Se servant de la force de recul du jet haute pression, la poignée-pistolet EASY!Force réduit la force de maintien à zéro, et les raccords EASY!Lock permettent un maniement 5 fois plus rapide que les raccords vissés traditionnels, et ce sans compromis en termes de robustesse et de longévité. Un travail sans fatigue et un équipement et déséquipement avec un net gain de temps sont ainsi garantis.
Caractéristiques et avantages
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!LockEnfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force. Attaches rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. Et 5 fois plus vite qu'avec un raccord vissé.
MobilitéLa poignée de transport intégrée située à l’avant de l’appareil facilite le chargement et le transport. Guidon rétractable par simple pression d'un bouton. Structure compacte et poids réduit.
FlexibleFonctionnement possible à la verticale ou à l’horizontale. Dans le cas d’un fonctionnement à l’horizontale, les roues ne reposent pas au sol. Ainsi, l’appareil bénéficie d’une stabilité maximale. Deux positions de rangement de la lance: une position parking pour les courtes pauses et une position transport sécurisée.
Qualité
- La coupure automatique du moteur protège les composants et prolonge la durée de vie de l’appareil.
- Culasse en laiton haut de gamme.
- Grand filtre fin à eau facilement accessible destiné à protéger la pompe des particules de saleté présentes dans l'eau.
Rangement pour les accessoires
- Emplacement pour ranger le nettoyeur de surfaces directement sur l'appareil.
- Rangements pratiques pour la buse triple et la rotabuse.
- Bande de caoutchouc servant à fixer le flexible haute pression et le câble électrique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit (l/h)
|500
|Température d'admission (°C)
|jusqu'à 60
|Pression de service (bar/MPa)
|115 / 11.5
|Pression max. (bar/MPa)
|175 / 17.5
|Puissance de raccordement (kW)
|2.2
|Câble d'alimentation (m)
|5
|Taille de buse (mm)
|36
|Arrivée d'eau
|3/4″
|Couleur
|anthracite
|Poids (avec accessoire) (kg)
|27
|Poids emballage inclus (kg)
|30.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 360 x 930
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force
- Longueur flexible haute pression: 10 m
- Spécification flexible haute pression: DN 6, 200 bar
- Lance d'arrosage: 840 mm
- Rotabuse
- Nettoyeur de surfaces: FR Clássico
Équipement
- Fonction de dosage de détergent: Aspiration
- Coupure de la pression
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange HD 5/12 C+ avec FR Classic
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De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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