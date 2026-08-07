Wenn es schnell gehen muss, sorgt das Einwegtuchset EasyFix Mini mit 15 innovativen Einwegtüchern aus hochwertigem und saugstarkem Material dafür, dass immer ein frisches Tuch für die Bodendüse EasyFix Mini griffbereit ist. Das Einwegtuch ermöglicht dank optimaler Schmutzlösung und hoher Schmutzaufnahme gründliche und hygienische Reinigungsergebnisse auf allen Hartflächen – auch in Ecken und Kanten. Per Klettsystem kann es schnell und unkompliziert an der Bodendüse EasyFix Mini für den Dampfreiniger fixiert werden. Dazu einfach die Bodendüse EasyFix Mini auf die Tuchseite mit den gelben Klettstreifen drücken und fertig. Nach der Reinigung wird das Tuch dann ganz einfach über den Hausmüll entsorgt. Das Einwegtuch erspart somit das mühsame und zeitaufwendige Waschen der schmutzigen Tücher.