Entkalkungskartusche
Schnelle und wirkungsvolle Entkalkung der Kärcher Dampfreiniger. Einfach einsetzen – und fertig.
Die Entkalkungskartusche schützt die Technik des Dampfreinigers vor Verkalkung und sorgt für eine lange Lebensdauer des Geräts. Der Einsatz und Wechsel der Entkalkungskartusche ist einfach zu handhaben, und die verbrauchte Kartusche kann anschließend über den Hausmüll entsorgt werden.
Merkmale und Vorteile
Schützt die Gerätetechnik vor Verkalkung
- Unterstützt die Langlebigkeit des Dampfreinigers.
Einfacher und schneller Kartuschenwechsel
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Entkalker für Kärcher Dampfreiniger