Ersatzakku

Entspannt und gründlich staubsaugen: Dieser Ersatzakku bietet 50 Minuten Laufzeitplus für alle Akkusauger der Reihen VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line.

Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Ersatzakku für alle Modelle der Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line ermöglicht eine Verlängerung der Laufzeit ohne Zwischenladen um bis zu 50 Minuten. Ist der erste Akku leer, wird dieser einfach und schnell mit einer 2-Tasten-Entriegelung entnommen und der Ersatzakku eingesetzt. Schon kann es mit der Arbeit weitergehen. Ein 3-stufiges LED-Display gibt Auskunft über den Ladezustand. Praktisch und komfortabel: Der Ersatzakku kann separat geladen werden, so gibt es keine lange Unterbrechung der Arbeit.

Merkmale und Vorteile
3-stufiges LED-Display als intuitive Akkuladezustandsanzeige.
Das Laden ist unabhängig von der Geräteaufbewahrung möglich.
Leistungsstarke Lithium-Ionen-Zelle
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Weiß
Gewicht (kg) 0.5
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.6
Abmessungen (L × B × H) (mm) 149 x 83 x 49