Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Ersatzakku für alle Modelle der Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily, VC 7 Cordless yourMax und VC 7 Signature Line ermöglicht eine Verlängerung der Laufzeit ohne Zwischenladen um bis zu 50 Minuten. Ist der erste Akku leer, wird dieser einfach und schnell mit einer 2-Tasten-Entriegelung entnommen und der Ersatzakku eingesetzt. Schon kann es mit der Arbeit weitergehen. Ein 3-stufiges LED-Display gibt Auskunft über den Ladezustand. Praktisch und komfortabel: Der Ersatzakku kann separat geladen werden, so gibt es keine lange Unterbrechung der Arbeit.