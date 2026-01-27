Ersatzdüsen T-Racer
Die hochwertige Ersatzdüsen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Zubehördüsen der Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen und zwei Klammern zur Befestigung. Für die T-Racer T 7 Plus und T 450 sind zusäztlich eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung sowie eine Spüldüse zum Abspülen der gereinigten Fläche Teil des Sets.
Merkmale und Vorteile
Ersatzdüse
- Schneller und einfacher Austausch alter Düsen.
- Hochwertige Qualität für eine lange Lebensdauer.
Hochdruck - Flachstrahl
- Gleichmäßige Reinigung und Lösung hartnäckiger Verschmutzungen.
Kraftvolle Reinigung mit Hochdruck
- Effiziente Schmutzlösung und Reinigung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|17 x 17 x 18
Für andere Modelle wenden Sie sich bitte an einen unserer Servicepartner oder Kärcher-Händler.