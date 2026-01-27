T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer
Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber: der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.
Mit dem Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer lassen sich große Flächen im Außenbereich effizient und spritzfrei reinigen. Der Twin Jet-Rotationsarm sorgt für einen großflächigen Schmutzabtrag, was verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr circa 50 Prozent der Arbeitszeit spart. Die zusätzliche Powerdüse ermöglicht zudem eine wirkungsvolle Ecken- und Kantenreinigung. Und mit Hilfe der integrierten Spüldüse lässt sich der gelöste Schmutz einfach von der gereinigten Fläche spülen – lästige Nacharbeit bleibt erspart. Durch Verstellen des Düsenabstands zum Reinigungsobjekt können sowohl harte Flächen, wie Stein und Beton, als auch sensiblere Oberflächen, wie Holz, gereinigt werden. Durch den sogenannten Hovercraft-Effekt ist der T-Racer besonders leicht zu manövrieren. Die unterschiedlichen Funktionen können bequem durch Betätigen der Fußtasten angesteuert werden. Selbst vertikale Flächen wie beispielsweise Garagentore lassen sich dank des praktischen Handgriffs im Nu reinigen. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende FlachstrahldüsenGute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
SpritzschutzSpritzfreie Reinigung.
Integrierte zusätzliche PowerdüseIdeal für eine spritzfreie Ecken- und Kantenreinigung. Bequemes Umschalten zwischen den einzelnen Funktionen per Fußschalter.
Integrierte Spüldüse
- Der gelöste Schmutz kann ohne lästige Nacharbeit direkt abgespült werden.
Höhenverstellung
- Anpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen.
- Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
- Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
- Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Gleitkufen
- Der Flächenreiniger gleitet beim Abspülen über die Fläche.
Fußtasten
- Bequemer und ergonomischer Wechsel zwischen den verschiedenen Funktionen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.9
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|769 x 288 x 996
Videos
Kompatible Geräte
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home T 350
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home&Pipe
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home T 350
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home T 350
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Home T 350
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
- K 7.700
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garagentore
- Fassaden kleinerer Häuser
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wege
Zubehör
