T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer
Nettoie même les recoins et les bords en profondeur, grâce à la Powerbuse : le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer avec fonction de rinçage – pour un nettoyage efficace et sans éclaboussures des superficies étendues.
Le nettoyeur de surfaces T 7 Plus T-Racer permet de nettoyer efficacement et sans éclaboussures les superficies étendues en extérieur. Le bras rotatif Twin-Jet assure une élimination étendue de la saleté, offrant un gain de temps de travail d'environ 50 pour cent en comparaison avec le nettoyage à la lance d'arrosage. La Powerbuse supplémentaire permet en outre un nettoyage efficace des recoins et des bords. Et à l'aide de la buse de rinçage intégrée, la saleté détachée s'enlève simplement en rinçant la surface nettoyée, sans aucune retouche pénible. En réglant l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer, les surfaces dures telles que la pierre et le béton, ou plus délicates, comme le bois, peuvent être nettoyées dans le respect des matériaux. Grâce à l'effet hydroglisseur, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer. Les différentes fonctions peuvent être commandées confortablement en actionnant les pédales. Même les surfaces verticales comme les portes de garage sont nettoyées en un clin d'œil grâce à une poignée maniable. Convient pour les nettoyeurs haute pression des classes K 4 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Deux buses à jet plat rotativesBon rendement surfacique, idéal pour le nettoyage de grandes surfaces.
Protection anti-éclaboussuresUn nettoyage sans éclaboussures.
Buse supplémentaire intégréeIdéal pour un nettoyage sans éclaboussures des coins et des bords. Commutation confortable entre les différentes fonctions à l'aide des pédales.
Buse de rinçage intégrée
- La saleté détachée peut être rincée directement sans aucune retouche pénible.
Réglage de la hauteur
- L'adaptation de l'écart entre les buses et l'objet à nettoyer permet le nettoyage de différentes surfaces.
- Nettoyage de surfaces délicates et non-délicates comme le bois et la pierre.
Poignée
- Nettoyage simple de surfaces verticales.
Effet hydroglisseur
- Le T-Racer, avec son effet hydroglisseur, rend le nettoyage simple et sans effort
Patins
- Le nettoyeur de surfaces glisse sur la surface lors du rinçage.
Pédales
- Commutation confortable et ergonomique entre les différentes fonctions.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1.9
|Poids emballage inclus (kg)
|2.9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|769 x 288 x 996
Vidéos
Appareils compatibles
- K 4
- K 4 Car
- K 4 Car & Home *CH
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Home *CH
- K 4 Full Control Home
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home *CH
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4.200
- K 5 *CH
- K 5 Car
- K 5 Car & Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Flex Anti-Twist
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Plus Home
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium Car & Home
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5.55 M T 200
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 FC 2017
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7.700
- K5 Full Control
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Home
Domaines d'utilisation
- Surfaces dans la maison et le jardin
- Terrasses
- Portes de garage
- Façades de petites maisons
- Allées, entrées de garage
- Murs de jardin et de pierre
- Chemins
Accessoires
Pièces de rechange T 7 Plus Nettoyeur de surface T-Racer
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.