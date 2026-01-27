T 5 Flächenreiniger T-Racer
Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei: der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.
Der Twin Jet-Rotationsarm des Flächenreinigers T 5 T-Racer ermöglicht einen großflächigen Schmutzabtrag – und damit die schnelle und effiziente Reinigung großer Flächen im Außenbereich. Besonders praktisch: Der Flächenreiniger bietet die Möglichkeit, den Abstand der Düsen zur Reinigungsfläche individuell anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen, wie zum Beispiel Holz. Verglichen mit der Reinigung per Strahlrohr lässt sich mit dem T 5 T-Racer etwa die Hälfte der Zeit einsparen. Außerdem schützt die Haube Anwender und Umfeld zuverlässig vor Spritzwasser, und der sogenannte Hovercraft-Effekt macht das Manövrieren zum Kinderspiel. Mit Hilfe des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen wie Garagentore optimal säubern. Geeignet für Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7.
Merkmale und Vorteile
Zwei rotierende FlachstrahldüsenGute Flächenleistung – ideal für die Reinigung größerer Flächen.
SpritzschutzSpritzfreie Reinigung.
HöhenverstellungAnpassung des Düsenabstands ermöglicht die Reinigung verschiedener Oberflächen. Reinigung empfindlicher und unempfindlicher Flächen wie Holz und Stein.
Handgriff
- Bequeme Reinigung senkrechter Flächen.
Hovercraft-Effekt
- Der Flächenreiniger schwebt über dem Boden und gewährleistet einfaches Arbeiten.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|1.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|708 x 280 x 995
Kompatible Geräte

- K 2
Anwendungsgebiete
- Flächen rund um Haus und Garten
- Terrasse
- Garagentore
- Fassaden kleinerer Häuser
- (Hof-)Einfahrten
- Garten- und Steinmauern
- Wege
Zubehör
T 5 Flächenreiniger T-Racer Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.