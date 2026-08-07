Ob entlang von Hauswänden oder rund um Sträucher: Schwer erreichbare Ecken, die der Rasenmäher nicht erreicht, gibt es in jedem Garten. Für Arbeiten in solch verwinkelten Ecken braucht es ein kleines, flexibles und vor allem leistungsstarkes Gerät – einen Rasentrimmer von Kärcher. Dieser enthält einen gedrehten Schneidfaden, der per automatischem Fadennachschub auf der Fadenspule konstant nachgestellt wird. So ist bei jedem Schnitt die perfekte Länge des Schneidfadens gegeben, und saubere Schnittergebnisse sind garantiert. Ist der Faden verbraucht, wird ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen eine neue Spule eingesetzt. Und weiter geht’s, den letzten Grashälmchen auf der Spur. Die Fadenspule 1,6 mm im Dreierpack ist für die Modelle LTR 18-25 Battery und LTR 18-30 Battery geeignet.