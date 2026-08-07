Que ce soit le long des murs de la maison ou autour des arbustes : tout jardin compte son lot d'endroits difficiles à atteindre, inaccessibles à la tondeuse. L'entretien de ces zones étriquées nécessite un appareil compact, flexible et surtout performant : un coupe-bordures de Kärcher. Celui-ci contient un fil de coupe torsadé avec réajustement automatique constant du fil sur la bobine. Ainsi, chaque coupe se fait avec la longueur parfaite du fil de coupe pour des résultats de coupe nets. Lorsque le fil est usé, quelques gestes suffisent pour mettre en place une nouvelle bobine, sans outils. Et c'est reparti, à l'assaut des derniers brins d'herbe rebelles. Le pack de trois bobines de fil de 1,6 mm est compatible avec les modèles LTR 18-25 Battery et LTR 18-30 Battery.