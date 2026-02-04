In der freistehenden Parkstation können alle VC 6 Cordless ourFamily- und VC 7 Cordless yourMax-Modelle platzsparend und kippsicher aufbewahrt werden. Eine Wandmontage ist nicht erforderlich. Neben dem Akku-Staubsauger findet auch das Zubehör Platz. So ist es stets gut aufgeräumt und immer griffbereit. Das Ladegerät für den Sauger kann ebenfalls an der Parkstation befestigt werden – der Akku wird dann immer automatisch geladen, wenn das Gerät abgestellt wird. Für die Nutzung der freistehenden Parkstation wird zusätzlich eine Wandhalterung benötigt, die den Modellen VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax beiliegt. Diese wird auf der Parkstation angebracht. Zum Lieferumfang der Parkstation gehört keine zusätzliche Wandhalterung.