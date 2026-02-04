Freistehende Parkstation
Praktisch für die Aufbewahrung von Gerät und Zubehör: Die freistehende Parkstation ist geeignet für alle Modelle der Akku-Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax.
In der freistehenden Parkstation können alle VC 6 Cordless ourFamily- und VC 7 Cordless yourMax-Modelle platzsparend und kippsicher aufbewahrt werden. Eine Wandmontage ist nicht erforderlich. Neben dem Akku-Staubsauger findet auch das Zubehör Platz. So ist es stets gut aufgeräumt und immer griffbereit. Das Ladegerät für den Sauger kann ebenfalls an der Parkstation befestigt werden – der Akku wird dann immer automatisch geladen, wenn das Gerät abgestellt wird. Für die Nutzung der freistehenden Parkstation wird zusätzlich eine Wandhalterung benötigt, die den Modellen VC 6 Cordless ourFamily und VC 7 Cordless yourMax beiliegt. Diese wird auf der Parkstation angebracht. Zum Lieferumfang der Parkstation gehört keine zusätzliche Wandhalterung.
Merkmale und Vorteile
Eingebaute Ladefunktion
- Das Ladegerät des Akku-Staubsaugers kann in die Parkstation integriert werden.
- Der Akku des Staubsaugers wird in der Parkstation automatisch geladen.
- Der Staubsauger ist jederzeit einsatzbereit.
Optimale Aufbewahrung von Gerät und Zubehör ohne Wandbefestigung der Parkstation
- Platzsparende, sichere und flexible Aufbewahrung.
- Zubehör für den Akku-Staubsauger kann einfach an der freistehenden Parkstation befestigt werden.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|2.9
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|324 x 303 x 938