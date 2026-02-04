La station d'accueil autonome permet de ranger tous les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax avec un encombrement minimal et sans risque de basculement. Un montage mural n'est pas nécessaire. En plus de l'aspirateur poussières à batterie, les accessoires y trouvent également leur place. Ainsi, ils sont toujours bien rangés et à portée de main à tout instant. Le chargeur pour l'aspirateur peut également être fixé sur la station d'accueil : dans ce cas, la batterie se recharge automatiquement à chaque fois que l'appareil y est déposé. L'utilisation de la station d'accueil autonome nécessite un support mural supplémentaire fourni avec les modèles VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax. Ce dernier se fixe sur la station d'accueil. La fourniture de la station d'accueil n'inclut pas de support mural supplémentaire.