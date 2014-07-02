G 160 Pistole

Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7. Für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).

Pistole wechseln leicht gemacht: Diese Ersatzpistole ist für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 2 bis K 7 geeignet. Passend für alle Hochdruckreiniger bei denen der Hochdruckschlauch per Clip bzw. Anschlussklammer an der Handspritzpistole befestigt wird.

Merkmale und Vorteile
Ersatzpistole für Kärcher Consumer Hochdruckreininger der Klassen K2 - K7
  • Einfacher Wechsel der Pistole.
Bajonettverbindung
  • Ermöglicht den Anschluss sämtlicher Kärcher Zubehöre.
Reinigungsmittelausbringung im Niederdruck
  • Einfache Ausbringung von Reinigungsmittel.
  • Bessere Schmutzlösung und effiziente Reinigung.
Kindersicherung
  • Pistolenabzug wird blockiert.
Spezifikationen

Technische Daten

Farbe Schwarz
Gewicht (kg) 0.3
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 0.4
Abmessungen (L × B × H) (mm) 422 x 40 x 181