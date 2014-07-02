Pistolet G 160

Pistolet de rechange pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression sur lesquels le flexible haute pression se raccorde par un clip au pistolet (sans Quick Connect).

Le changement de pistolet devient un jeu d’enfant : ce pistolet de rechange convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Il s’adapte à tous les nettoyeurs haute pression sur lesquels le flexible haute pression se raccorde au pistolet de pulvérisation manuel par un clip ou une languette.

Caractéristiques et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression grand public des classes K 2 – K 7
  • Remplacement facile de la poignée-pistolet
Raccord à baïonnette
  • Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
  • Application facile des détergents
  • Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
  • Poignée-pistolet bloquée
Spécifications

Données techniques

Couleur noir
Poids (kg) 0.3
Poids emballage inclus (kg) 0.4
Dimensions (L × l × h) (mm) 422 x 40 x 181