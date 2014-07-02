Pistolet G 160
Pistolet de rechange pour les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression sur lesquels le flexible haute pression se raccorde par un clip au pistolet (sans Quick Connect).
Le changement de pistolet devient un jeu d’enfant : ce pistolet de rechange convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7. Il s’adapte à tous les nettoyeurs haute pression sur lesquels le flexible haute pression se raccorde au pistolet de pulvérisation manuel par un clip ou une languette.
Caractéristiques et avantages
Poignée-pistolet de remplacement Kärcher pour les nettoyeurs haute pression grand public des classes K 2 – K 7
- Remplacement facile de la poignée-pistolet
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
- Application facile des détergents
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Sécurité enfants
- Poignée-pistolet bloquée
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|422 x 40 x 181