Die durch Drehen am Vario Power-Strahlrohr eingestellten Druckstufen SOFT, MEDIUM oder HARD sowie der Reinigungsmittelmodus werden direkt auf das Display der Hochdruckpistole übertragen. Damit weiß der Anwender immer, in welchem Modus er gerade arbeitet. Die bei jedem Wetter gut lesbare Anzeige sorgt somit für mehr Kontrolle und Sicherheit bei der Reinigung. Durch den Quick Connect-Anschluss der Pistole eignet sie sich für alle Kärcher Power Control- und Full Control-Hochdruckreiniger der Klassen K 4 bis K 5.