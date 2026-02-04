Réglables en tournant la lance d'arrosage Vario Power, les niveaux de pression SOFT, MEDIUM ou HARD ainsi que le mode détergent sont directement transmis à l'afficheur du pistolet haute pression. De cette façon, l'utilisateur sait toujours exactement dans quel mode il est en train de travailler. L'afficheur bien lisible par tous les temps garantit ainsi un meilleur niveau de contrôle et de sécurité lors du nettoyage. Grâce au raccord Quick Connect du pistolet, celui-ci convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control des classes K 4 à K 5.