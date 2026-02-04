Pistolet G 160 Q
Pistolet haute pression pour les nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control des classes K 4 à K 5.Indique les différents niveaux de pression et le mode détergent sur l'afficheur.
Réglables en tournant la lance d'arrosage Vario Power, les niveaux de pression SOFT, MEDIUM ou HARD ainsi que le mode détergent sont directement transmis à l'afficheur du pistolet haute pression. De cette façon, l'utilisateur sait toujours exactement dans quel mode il est en train de travailler. L'afficheur bien lisible par tous les temps garantit ainsi un meilleur niveau de contrôle et de sécurité lors du nettoyage. Grâce au raccord Quick Connect du pistolet, celui-ci convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher Power Control et Full Control des classes K 4 à K 5.
Caractéristiques et avantages
Pistolet de rechange pour nettoyeurs haute pression Kärcher Full Control et Power Control des classes K 4 à K 5
- Pour un remplacement simple du pistolet
Affichage manuel clair des niveaux de pression et du mode détergent
- Pour une sélection simple de la pression appropriée à l'objet à nettoyer.
Raccord rapide Quick Connect
- Système de raccordement rapide pour un raccorement simple de la lance et du flexible haute pression.
Raccord à baïonnette
- Permet un raccord à tous les accessoires Kärcher
Application du détergent à basse pression
- Application confortable du détergent
Sécurité enfants
- Bloque le pistolet.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.5
|Poids emballage inclus (kg)
|0.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|552 x 43 x 222