Gewebeschlauchset
Platzsparendes Schlauchset mit flexiblem Gewebeschlauch inkl. Edelstahl-Schlauchklemme zum Anschluss an Tauchpumpen. Ideal als Förderschlauch zur Entwässerung bei Überschwemmungen.
Das Set besteht aus einem flexiblen 1 1/4"-Flachschlauch und einer Edelstahl-Schlauchklemme (30–40 mm) mit Flügelschraube für den werkzeugfreien Anschluss. Besonders empfehlenswert ist das Gewebeschlauchset von Kärcher für die Verwendung mit Klar- und Schmutzwasser-Tauchpumpen. Es ist die ideale Lösung für den Abtransport von großen Wassermengen wie beispielsweise bei Überschwemmungen. Der 10 Meter lange Schlauch ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend lagern. Der maximale Betriebsdruck beträgt 5 Bar.
Merkmale und Vorteile
Flexibler FlachschlauchPlatzsparende, kompakte Aufbewahrung.
1 1/4"-EntwässerungsschlauchGrößerer Durchmesser für einen erhöhten Durchfluss.
Inkl. Edelstahl-Schlauchklemme mit FlügelschraubeWerkzeugfreier Anschluss.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|1 1/4″
|Schlauchlänge (m)
|10
|Berstdruck (bar)
|max. 5
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht (kg)
|1.2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Abpumpen von Wasser aus Gartenteichen
- Einsatz bei Überschwemmungen
- Entwässern von Baugruben bis max. 100 m³
- Wasserschäden im Haus und im Keller (Waschmaschinen-Leckage/Grundwassereintritt)
- Abpumpen von Wasser aus Pools
- Installation im Drainage-Schacht