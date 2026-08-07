Das Set besteht aus einem flexiblen 1 1/4"-Flachschlauch und einer Edelstahl-Schlauchklemme (30–40 mm) mit Flügelschraube für den werkzeugfreien Anschluss. Besonders empfehlenswert ist das Gewebeschlauchset von Kärcher für die Verwendung mit Klar- und Schmutzwasser-Tauchpumpen. Es ist die ideale Lösung für den Abtransport von großen Wassermengen wie beispielsweise bei Überschwemmungen. Der 10 Meter lange Schlauch ist flach aufrollbar und lässt sich dadurch besonders platzsparend lagern. Der maximale Betriebsdruck beträgt 5 Bar.