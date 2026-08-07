iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h)
Die wasserbetriebene Scheibenbürste iSolar 400 (400 mm Arbeitsbreite) ist für 1100-1300 l/h Wasserleistung ausgelegt. Für kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen (auch aufgeständerte).
Zubehör für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von 1100 bis 1300 l/h: Die iSolar 400 ist eine wasserbetriebene Scheibenbürste, die mit einer Arbeitsbreite von 400 mm ausgestattet ist. Insbesondere kleinere bis mittelgroße Photovoltaikanlagen lassen sich damit bestens reinigen. Dafür sorgen auch das geringe Gewicht sowie die angenehme Handhabung der Bürste. So lassen sich auch aufgeständerte Anlagen schnell und komfortabel zu reinigen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Fördermenge (l/h)
|1100 / 1300
|Zulauftemperatur (°C)
|max. 40
|Anschlussgewinde
|M 18
|Durchmesser (mm)
|400
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|2.5
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Reinigung von Photovoltaikanlagen
Zubehör
iSolar 400 Advanced (1100-1300 l/h) Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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