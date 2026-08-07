Die Kette für das 35 Zentimeter lange Schwert der Akku-Kettensäge CNS 36-35 Battery lässt sich dank des werkzeuglosen Kettenspannsystems schnell und einfach anbringen. Sie garantiert jederzeit eine optimale Schnittleistung, ist äußerst langlebig und vielseitig in der Anwendung. Zudem überzeugt die rückschlagarme Kette mit einem niedrigen Vibrationswert.