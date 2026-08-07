Chaîne CNS 36-35 Battery

Garantit une qualité de coupe maximale à tout moment : la chaîne pour le lamier de 35 cm de la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery. À faible effet de rebond et équipé d'un système de tension de chaîne sans outils.

La chaîne pour le lamier de 35 centimètres de la tronçonneuse sans fil CNS 36-35 Battery se fixe rapidement et facilement grâce au système de tension de chaîne sans outils. Elle garantit une performance de coupe optimale à tout moment, est extrêmement durable et permet des utilisations variées. De plus, la chaîne à faible tendance au rebond s'illustre par son faible niveau de vibration.

Caractéristiques et avantages
Chaîne de haute qualité
  • Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses de Kärcher.
Remplacement de chaîne sans outils
  • Pour un remplacement aisé de la chaîne.
Faible effet de rebond
  • Faible tendance au rebond et performance élevée à la fois.
Spécifications

Données techniques

Couleur argent
Poids (kg) 0.1
Poids emballage inclus (kg) 0.2
Dimensions (L × l × h) (mm) 480 x 35 x 5
Appareils compatibles
Domaines d'utilisation
  • Arbres
  • Branches
  • Bois de chauffage